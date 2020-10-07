Глава МИД Азербайджана отправится с рабочим визитом в Женеву

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов восьмого октября отбудет в Женеву с рабочим визитом.

Как сообщили в среду Trend в МИД, целью визита является участие во встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и доведение позиции Азербайджана в связи с урегулированием конфликта до сведения противной стороны.

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