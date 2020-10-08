Президент Ильхам Алиев: Армения проигрывает бой и чтобы остановить нас, прибегает к гнусным действиям

БАКУ /Trend/ - На поле боя Армения не может противостоять нам. Проигрывает бой и чтобы остановить нас, а также чтобы максимально навредить гражданскому населения, прибегает к таким гнусным действиям.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Гянджа и Мингячевир – города, находящиеся далеко от зоны боевых действий. В то же время ежедневно подвергаются обстрелу наши города, находящиеся вблизи фронтовой зоны. Ближайшим регионом является Тертер, на город Тертер ежедневно сбрасываются от тысячи до двух тысяч снарядов. Основная цель этого – насилие против гражданских лиц. Это еще раз демонстрирует фашистскую сущность Армении, фашистскую сущность режима. Но это не пугает азербайджанский народ и не имеет никакого воздействия. Наши граждане, проживающие в этих регионах, в этих городах и селах, стоят там крепко. Они говорят: Да здравствует Родина, пусть наши земли в скором времени будут освобождены от оккупации. Они до конца останутся в этих местах и будут оказывать нашей армии моральную поддержку», - сказал глава государства.