Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с послом Пакистана

Политика 7 октября 2020 21:54 (UTC+04:00)
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с послом Пакистана

БАКУ /Trend/ - Седьмого октября спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, спикер Сахиба Гафарова поздравила посла Билала Хайе с началом его дипломатической миссии в нашей стране. Подчеркнув, что Пакистан является дружественной и братской для Азербайджана страной, спикер Милли Меджлиса сказала, что отношения между двумя странами динамично развиваются. Сахиба Гафарова с удовлетворением напомнила, что несколько дней назад у нее состоялся телефонный разговор с председателем Сената Пакистана Мохаммадом Садигом Санджрани.

Стороны также выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между парламентами двух стран. Спикер выразила уверенность в том, что деятельность посла Билала Хайе будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами во всех сферах, включая расширение межпарламентских связей.

Выразив благодарность за радушную встречу, посол сказал, что счастлив пребывать в Азербайджане. Он сказал, что гостеприимство и доброе отношение, которые он увидел в нашей стране, являются показателем близости и искренних отношений между нашими народами.

В ходе встречи посол также был проинформирован об агрессивной политике и военных провокациях Армении против Азербайджана. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что 27 сентября вооруженные силы Армении в очередной раз атаковали наши села и военные позиции. В ответ азербайджанская армия перешла в контрнаступление, и некоторые из наших оккупированных территорий уже освобождены. Спикер Милли Меджлиса отметила, что Армения также наносит удары по мирному населению, нашим городам и районам, удаленным от линии фронта. Это еще раз демонстрирует фашистскую сущность преступного режима Армении.

Посол вновь заявил, что ее страна, как и всегда поддерживает братский народ Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе.

Спикер поблагодарила Пакистан за справедливую позицию и поддержку Азербайджана.

В завершение встречи посол вручил Сахибе Гафаровой письмо с приглашением совершить визит, адресованное спикером Национального собрания Пакистана Асадом Гайсером спикеру Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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