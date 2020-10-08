Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не воевал с гражданским населением

БАКУ /Trend/ - Мы боремся не с армянским народом. Я уже неоднократно говорил об этом. Мы ведем справедливую борьбу. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем это и добились успехов в этом деле, в данном направлении. Азербайджан никогда не воевал с гражданским населением, гражданскими лицами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«На днях я сказал, что у нас нет никаких проблем с армянским народом. В Азербайджане проживают тысячи армян, и они - наши граждане. В том числе и армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, также являются нашими гражданами. Все наши цели – военные. Мы имеем полное право уничтожать военные цели, потому что они нанесли большой ущерб нашей армии, городам. Поэтому наш долг в том, чтобы уничтожить их и обеспечить безопасную жизнь нашего населения», - отметил Президент Ильхам Алиев.