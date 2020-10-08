Президент Ильхам Алиев: Армения - расистское государство, представители ни одной другой национальности там не могут жить

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане живут представители многих национальностей, живут как одна семья. Азербайджан известен в мировом масштабе как мультикультуральная страна. Это отмечают Организация Объединенных Наций, а также другие международные организации, функционирующие в гуманитарной сфере. Азербайджан – край толерантности, национальной, религиозной терпимости. В том числе сегодня у нас проживают тысячи армян, они - наши граждане. Они тоже живут нормально, как другие национальности. Конечно, уверен, что по окончании этой войны, конфликта армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, будут жить вместе с нами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«А в Армении представители других национальностей не живут. Армения - одна из редких стран мира, где девяносто девять процентов населения составляют армяне. Все другие национальности оттуда были изгнаны. В первую очередь, были изгнаны азербайджанцы, затем остальные. Армения – моногосударство, и это еще раз говорит о том, что это - расистское государство. Представители ни одной другой национальности там не могут жить. Либо, не выдерживая мучений, уезжают оттуда, либо изгоняются силой»,- сказал глава государства.