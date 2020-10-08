Президент Ильхам Алиев: Слова «Азербайджан не одинок» в поступающих из Турции письмах людей, конечно, приумножили любовь к Турции

БАКУ /Trend/ - Турция для нас не только союзник и самая близкая страна. Турция для нас братская страна, так же, как и Азербайджан для Турции. Флаг Турции – родной для нас флаг, родной настолько же, насколько флаг Азербайджана. Но, естественно, этот конфликт, четкая позиция Турции во время этих сражений, заявления господина Президента, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержка, оказанная Азербайджану, слова «Азербайджан не одинок» в поступающих из Турции письмах людей, конечно, приумножили любовь к Турции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Вы тоже являетесь свидетелями того, что во всех регионах флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе. В то же время сегодня и в Турции флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе. Показанные мне видеокадры тоже очень трогательны, мы рады тому, что наши турецкие братья там украшают автомобили, здания флагами Турции и Азербайджана. То есть, это – символ настоящего братства, солидарности. Нет второй такой страны, которая бы поддерживала Азербайджан так, как Турция. В мире нет и второй такой страны, которая поддерживала бы Турцию так, как Азербайджан. Это – наше большое достояние»,- сказал глава государства.