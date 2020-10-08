Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Армению стекаются террористы из различных стран

БАКУ /Trend/ - Что касается существования в Армении лагерей террористических организаций, то эти данные у нас были и раньше. В первую очередь, на оккупированных Арменией азербайджанских землях существовали лагеря террористических групп ПКК. У нас есть новые разведданные, - часть их уже опубликована в печати, - есть уже документы и аудиоинформация об их переговорах, контактах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Этот вопрос не вызывал у нас никакого сомнения, потому что Армения – террористическая страна. Во время первой карабахской войны против нас были совершены десятки террористических актов - в метро, автобусах, на кораблях. Считаю, что мир должен признать армянский террор как известный в мире отвратительный факт. Человек, совершивший в 1980-х годах террористический акт во французском аэропорту, впоследствии был передан Армении, затем его освободили и он был объявлен героем. Поэтому и сегодня в Армению стекаются террористы из различных стран. По имеющимся у нас данным, армяне и представители других национальностей из стран Ближнего Востока стекаются в Армению, чтобы участвовать в несправедливой войне против Азербайджана», - сказал он.