Президент Ильхам Алиев прокомментировал позицию России, Ирана и США по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk прокомментировал позицию России, Ирана и США по нагорно-карабахскому конфликту, сообщает Trend.

Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, естественно, также выполняет посредническую миссию, сказал глава государства.

«С этим у нас нет никаких проблем. В то же время Россия - единственная страна среди трех стран-сопредседателей, которая является нашим соседом. Естественно, у нас с Россией многолетние исторические отношения. В настоящее время Россия развивает связи как с Арменией, так и с Азербайджаном. Это очень важный факт. Поэтому никаких проблем ни в двустороннем формате, ни в рамках Минской группы нет. И в период данных событий позиция России ответственная», - отметил он.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, официальные лица Ирана поддержали правое дело Азербайджана: «Несколько дней назад официальные лица Ирана заявили, что оккупация должна быть остановлена, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена и наши переселенцы должны вернуться на родные земли. Это – справедливая позиция».

«Америка тоже является сопредседателем Минской группы. Вместе с двумя другими сопредседателями участвует в этих делах. У меня не было никаких контактов с Президентом Америки. Однако высокопоставленные официальные лица Америки, естественно, высказывали свое мнение по этому вопросу, в связи с данными событиями. Вместе с тем, уважаемый Дональд Трамп также выступил с заявлением по этому поводу. Считаю, что его заявление было полным и логичным. Наши связи с Америкой в двустороннем формате успешно развиваются. Во многих сферах мы действуем как партнеры. Естественно, Америка как супердержава высказывает свою позицию по данному вопросу. Мы довольны и ее позицией»,- отметил он.