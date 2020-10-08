В результате артиллерийского и ракетного обстрела ВС Армении в Агдаме ранены две женщины

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы с сегодняшнего утра в различных направлениях подвергли интенсивному обстрелу Агдамский район, в том числе, объекты, не являющиеся военными целью, а также гражданское население, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как говорится в сообщении, сегодня около 8 часов утра, в результате попадания снаряда были ранены и госпитализированы жители села Боюкбейли - Джабраиллы Саида Бабир гызы (1992 г.р.) и Гулиева Хюрю Талыш гызы (1977 г.р.), которые находились в автомобиле на территории села Алыбейли. Также был нанесен серьезный ущерб многочисленным инфраструктурным объектам и жилым домам на территории села.

Сотрудники прокуратуры проводят все необходимые оперативные-следственно мероприятия, возможные в боевых условиях.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)