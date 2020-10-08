Президент Ильхам Алиев поздравил главу Уганды

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Уганда Йовери Кагуте Мусевени.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Уганда – Дня независимости.

Существуют возможности для развития двусторонних отношений между нашими странами, связей в рамках международных институтов, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу – благосостояния и мира", - говорится в письме главы государства.