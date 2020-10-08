Азербайджан отозвал посла в Греции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Находящаяся в открытых источниках информация, о том, что в целях участия в боях в рамках начатой 27 сентября вооруженными силами Армении агрессии против Азербайджана, на оккупированные территории Азербайджана прибывают граждане армянской национальности из различных зарубежных стран, в том числе Греции, была доведена до сведения МИД Греции. В данном контексте противной стороне было направлено обращение провести расследование и предоставить информацию о его результатах.

Об этом в четверг сказали Trend в МИД Азербайджана.

В связи с решением греческой стороны отозвать своего посла для консультаций, посол Азербайджана в Греции также отозван в Баку для консультаций.

(Текст: Турал Гараджаев)