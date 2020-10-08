Хикмет Гаджиев: Информация, добытая журналистами, свидетельствует о том, что граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники

БАКУ /Trend/ - Из информации, добытой журналистами, становится ясно, что граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники, совершающие атаки на гражданское население и военнослужащих Азербайджана.

Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя репортаж, подготовленный "Новой газетой" по нагорно-карабахскому конфликту, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев призвал страны вместо того, чтобы обвинять Азербайджан, остановить своих граждан.

С указанным материалом можно ознакомиться по ссылке:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)