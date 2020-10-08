Кямран Алиев: В результате военной агрессии Армении погиб 31 мирный житель Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в формате видеоконференции было проведено 30-е юбилейное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-участников СНГ, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

На заседании, с участием руководителей органов прокуратуры СНГ и Международной ассоциации прокуроров, Азербайджан был представлен делегацией под руководством Генерального прокурора Кямрана Алиева.

До сведения участников заседания было доведено, что, начиная с 27 сентября, армянские вооруженные силы, продолжая провокационные действия, нарушив Женевские конвенции и обязательства, вытекающие из международного права, обстреливают из тяжелого орудия густонаселенные территории Азербайджана, находящиеся вне зоны боевых действий города Гянджа, Мингячевир, на территории которого находятся стратегические объекты, Евлах - по территории которого проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также Абшеронский и Хызынский районы.

Генеральный прокурор Азербайджана отметил, что генеральная прокуратура Азербайджана возбудила 26 уголовных дел по указанным фактам, а сотрудники органов прокуратуры и следователи Азербайджана, несмотря на угрозу для жизни, проводят соответствующие оперативно-следственные меры в зоне боевых действий.

Кямран Алиев подчеркнул, что с 27 сентября и по сегодняшний день в результате военной агрессии Армении погиб 31 мирный житель, в том числе 3 детей, 9 женщин, 148 гражданских лиц получили тяжелые ранения, разрушено в общей сложности 778 жилых домов и 117 гражданских объектов.

Выступая по этому вопросу, Генпрокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев и Генпрокурор России Игорь Краснов отметили важность мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права, в том числе, требований резолюций СБ ООН.

Затем были обсуждены организационные вопросы, подписаны документы о сотрудничестве.

Генпрокурор России Игорь Краснов был избран председателем структуры на следующий год, а 31-е заседание Совета было решено провести в следующем году в Казахстане.

(Текст: Кямаля Сеидова.)