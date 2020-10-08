Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Amnesty International

БАКУ /Trend/ - Как известно, пятого октября организация Amnesty International на своей официальной странице в интернете распространила предвзятое заявление основанное на недостоверную информацию,двойные стандарты и несущее в такое чувствительное время дискриминационный характер по отношении к Азербайджану. В связи с этим уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо этой организации.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате Омбудсмена, в своем обращении Сабина Алиева призвала организацию прежде чем распространять какое-либо заявление по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту ссылаться на нормы и принципы международного права, на тот факт, что международные организации признали и осудили оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов именно Арменией, а также резолюции №№ 822, 853, 874 и 884 Совбеза ООН по конфликту, которые требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных войск Армении с азербайджанских территорий, в том числе поддерживают принципы неприкосновенности международных границ и уважения суверенитета.

Напомнив положения международного гуманитарного права о защите гражданских лиц и объектов во время вооруженных конфликтов, омбудсмен подчеркнула, что Армения нарушила требования этих пунктов изгнав со своей земли гражданское население Азербайджана и продолжая подвергать обстрелам мирных жителей и гражданские объекты.

Омбудсмен подчеркнула, что Армения контролирует оккупированные территории почти 30 лет, в результате чего более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. За этот временной отрезок были совершены военные преступления, геноцид.

В конце обращения было отмечено, что с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении регулярно подвергают обстрелу из тяжелой артиллерии различные города страны, гражданских лиц и объекты в Гяндже, Бейлагане, Тертере, Евлахе, городе Горадиз Физулинского района, подвергнув ракетному обстрелу нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан седьмого октября поставила под угрозу энергетическую безопасность не только региона, но и стран Европы.

В обращении также было отмечено, что омбудсменом в международные организации были направлены различные заявления в связи с нарушенными в результате совершенных нападений прав человека, на месте проводились миссии по расследованию фактов в связи с известными событиями, на их основе были собраны доказательства, которые были приложены к отчетам и также направлены международным организациям.

В завершения Омбудсмен призвала международные НПО, при составлении заявлений в связи с конфликтом учесть, что Азербайджан ведет контрнаступательную операцию на своей международно признанной территории за освобождение своих земель, требовать от нарушающей резолюции ООН Армении положить конец оккупации в целях обеспечения возвращения в свои дома изгнанных оттуда беженцев и вынужденных переселенцев, соблюдать справедливость и избегать двойных стандартов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)