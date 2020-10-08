Военнослужащие ВС Армении обратились в бегство, покинув боевые посты — минобороны

БАКУ /Trend/ - В настоящее время армии Азербайджана успешно продолжает контрнаступательные операции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, за минувшие сутки уничтожено до 10 танков, порядка 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы ВС Армении.

"Военнослужащие ВС Армении, самовольно покинув боевые посты, обратились в бегство", - добавил Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)