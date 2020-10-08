Минобороны Азербайджана: наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных земель, пункт назначения — Карабах

БАКУ /Trend/ - С начала контрнаступательной операции наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных земель.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры против армянских вооруженных сил.

"Все цели обстрелов со стороны азербайджанской армии являются легитимными в соответствии с международным правом. С начала контрнаступления наша армия не отступила ни на шаг с освобожденных территорий. Напротив, вся деятельность в соответствии с операционным планом непрерывно продолжается. Пункт назначения - Карабах. Победа будет за нами", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)