Супруга бывшего генерального секретаря ООН направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Супруга бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса-Гали - Лея Мария Бутрос-Гали в четверг направила письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Выражаю свою солидарность с азербайджанским народом, вспоминаю визит в Азербайджан покойного Бутроса Бутроса-Гали, его встречи с Президентом Гейдаром Алиевым и усилия, направленные на поощрение мира.

Он очень любил Азербайджан и Президента Гейдара Алиева", - говорится в письме.