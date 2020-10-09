Обращения к главе государства: Уважаемый Президент, Ваша решительность вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Успешное контрнаступление Азербайджанской армии воодушевляет граждан нашей страны, придавая им еще больше стойкости и воли к победе. Об этом свидетельствуют поздравительные и благодарственные письма граждан Азербайджана Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Наряду с нашими соотечественниками Президенту Азербайджана пишут и граждане зарубежных стран. Trend со ссылкой на сайт президента приводит содержание некоторых из этих обращений.

Так, Мумин Кывандж из Стамбула пишет: "Уважаемый господин Президент, я горжусь Азербайджаном - Родиной, где я создал семью и усыновил ребенка, гордо носящего паспорт Азербайджанской Республики. Выражаю Вам признательность за это ощущение гордости. Под Вашим руководством весь азербайджанский народ поднялся на борьбу за нашу Родину - Карабах. Во имя связывающих нас незыблемых уз братства, добрососедства, во имя великого Азербайджана, с которым мы неразрывно связаны, я готов в любой момент прийти на подмогу и оказать всяческое содействие Вам и народу Азербайджана. Да поможет Всевышний Азербайджанской армии в этом правом деле! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Турция!”

Ровшан Бардуханов из Анкары пишет: “Уважаемый господин Президент, я - глава компании “FDl GROUP”, функционирующей в ряде стран мира и обладающей передовыми военными технологиями, в первую очередь, хочу засвидетельствовать Вам свое почтение. Мы всецело поддерживаем проводимую под Вашим командованием борьбу против армянских фашистов, желаем продолжения успешных операций за освобождение Карабаха и верим в освобождение всех оккупированных территорий Азербайджана. Компания "FDl GROUP" была бы горда и счастлива направить весь свой потенциал и технологические возможности на содействие нашей славной армии и отмщение армянским палачам за наших убитых собратьев.

Господин Верховный главнокомандующий, мы полностью в Вашем распоряжении и всегда готовы быть рядом с Вами. Да хранит Всевышний Вас и народ Азербайджана! Народ за Вами, победа будет Вашей! Мы, живущие в Турции азербайджанцы, равно как и весь великий турецкий народ, неизменно рядом с Вами!"

Эльдар Алиев, Натаван Алиева, Сабина Алиева и Тогрул Алиев из Санкт-Петербурга: “Господин Верховный главнокомандующий, от всей души поздравляем Вам с победами, достигнутыми Азербайджанской армией под Вашим командованием, освобождением Джебраила и окрестных сел. Верим, что Азербайджанская армия под Вашим руководством вскоре восстановит историческую справедливость и обеспечит территориальную целостность нашей Родины. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий и возглавляемая им славная армия Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!”

Екатерина Мамедова из Сумгайыта: “Многоуважаемый господин Президент, я - представительница русского народа, многие годы живущая в Азербайджане, до победного конца буду поддерживать Вашу упорную борьбу во имя освобождения наших земель. Тридцать лет я с нетерпением жду освобождения наших земель, оккупированных вражескими силами. Господин Верховный главнокомандующий, благодаря прилагаемым Вами неимоверным усилиям и упорству нашей армии мы ежедневно получаем вести о новых победах. Горжусь нашим самоотверженным Верховным Главнокомандующим и могучей армией! Выражаю Вам глубокую признательность за дарованные нам поистине исторические дни. Господин Президент, мое сердце бьется в унисон с армией Азербайджана. Боль солдатских матерей - моя боль, их радость - моя радость. Дорогой Президент, я горжусь вами! Да хранит Всевышний Вас и весь азербайджанский народ в этой правой борьбе!”

Хедийе Баладжаева из Баку пишет: "Многоуважаемый господин Президент, нашей семье неоднократно доводилось испытать горечь изгнания из родных очагов. В середине прошлого века мы стали вынужденными переселенцами из Даралаяза, в 1993 году - из Кяльбаджарского района. Наша семья одобряет Вашу решительную позицию. Проводимая Вами верная политика высоко оценивается мировым сообществом и общественностью Азербайджана. Да поможет Вам Всевышний! От себя лично и от имени всей нашей семьи выражаю Вам поддержку в этом правом деле! Господин Президент, во время паломничества в Мекку в 2018 году я взяла с собой Вашу фотографию и молилась за Вас в храме Господнем. Дай Бог, Всевышний услышит мои молитвы. Да Хранит Вас Аллах! Да хранит Аллах всю Вашу семью! Да поможет вам Всевышний в этом правом деле! Да взовьется флаг Азербайджана над освобожденными от оккупации землями!”

Рашад Гасымов из Билясуварского района: “Уважаемый господин Президент, благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося по настоянию народа к власти в Азербайджане после обретения им независимости, был достигнут режим прекращения огня. Благодаря демократическим реформам на пути экономического развития страны Азербайджан не только стал лидером на Южном Кавказе, но и громко заявил о себе на мировой политической арене. Тем самым удалось укрепить нашу государственную независимость, обеспечить национальную безопасность и достичь социально-экономического развития. Внесенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым серьезные коррективы во внешнеполитический курс Азербайджана, достижение партнерских отношений с Турцией, Пакистаном, Россией и США стали началом качественно нового этапа в отношениях Азербайджана со странами мира. Крепкий фундамент двусторонних отношений еще более развил связи с этими государствами. В настоящее время Турция является самым надежным политическим союзником Азербайджана. Азербайджано-турецкие отношения вносят весомый вклад в укрепление мира и безопасности в регионе и во всем мире. Уважаемый господин Президент, Азербайджан, снискавший авторитет в мировом сообществе и являющийся лидером на Южном Кавказе, благодаря проводимой Вами взвешенной и сбалансированной внешней политике на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. За время Вашего руководства Азербайджанской Республикой наша страна укрепила свои позиции в глобальном информационном пространстве и активно противодействует информационной войне, проводимой армянской диаспорой, армянским лобби, Арменией и ее покровителями против нашей страны, а в последнее время достигла подавляющего превосходства. Возросший авторитет нашей страны в мире создает дополнительные возможности для доведения азербайджанских реалий до мировой общественности. Уважаемый господин Президент, 27 сентября нынешнего года в ответ на военную провокацию армянских сепаратистов, держащих на мушке мирное население нашей страны и сорвавших переговорный процесс, Азербайджанская армия преподала армянским вандалам хороший урок. Ваше решение освободить оккупированные земли и самоотверженность нашей армии были встречены с воодушевлением. Сыны нашего народа готовы отдать жизни во имя Родины. Лично я готов сразиться с армянскими вандалами. На этом пути мы всегда, до последней капли крови рядом с Вами. Вы очень точно отметили, что пути назад нет. У них был шанс все эти 30 лет, но больше уже не представится.

Ваша четкая, аргументированная позиция, изложенная в интервью телеканалу "Россия-1", вновь показала миру, что армяне - неправая сторона в этом вопросе. Господин Президент, желаем Вам и нашей славной армии новых успехов на пути восстановления территориальной целостности нашей страны. Под Вашим командованием наша армия отомстит за наших шехидов. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Ильхам Гейдар оглу Алиев!”

Айвер Насибов из Габалинского района пишет: “Уважаемый господин Президент, от всего сердца поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с освобождением города Джебраил от армянских оккупантов. Желаем и верим, что мы освободим весь Карабах. Национальные меньшинства живут в Азербайджане одной семьей в условиях толерантности. Как говорится, душа в душу. Присущие Азербайджану традиции толерантности и мультикультурализма славятся во всем мире. Только наши горе-соседи никак не могут ужиться с нами. А все потому, что преследуют коварные намерения. Испокон зарились они на чужое имущество и земли. Таких надо гнать с наших земель. Господин Президент, желаю Вам победы в Карабахе!”

Жительница Газахского района Сёйлю Халилова: “Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, коллектив средней школы № 1 имени Араза Амилова в селе Даш Салахлы Газахского района, равно и как весь азербайджанский народ, гордится успехами, достигнутыми Азербайджанской армией под Вашим командованием. Выражаем Вам безграничную благодарность. Верим, что под Вашим командованием, благодаря Вашей решимости, несокрушимой воле и отваге Азербайджанской армии мы вскоре добьемся великой победы. Да хранит Вас Всевышний!"

Агджабединец Чингиз Гусейнов пишет: “Уважаемый господин Президент, Вы - самый умный, самый патриотичный и дальновидный глава государства в мире. Благодарю Вас от имени всех агджабединцев.

Вражеским ударам из тяжелой артиллерии подверглись и мы - агджабединцы. Но нас этим не напугать! Ведь за нами такой отважный, гордый полководец, как Вы, а на границе на страже стоят смельчаки, храбрые сыны, чьи сердца наполнены любовью к Отчизне. Да хранит Всевышний нашу армию! Да хранит Всевышний Вас и всех тюрков. У тюрка нет иного друга, кроме тюрка”.

Видади Халилов из Баку пишет: “Ваше воззвание к джебраильцам, всему азербайджанскому народу по случаю освобождения Джебраила, славящегося древней, богатой историей, выдающимися государственными и научными деятелями, искренне обрадовало меня, мою семью, нашу родню и моих друзей. Большое Вам спасибо. Да здравствует Ваша сила и твердость! Пусть ниспошлет Всевышний народу Азербайджана радость великой победы. Да Хранит Вас Аллах!"

Шеля Сулейманова из Нахчывана: “Отважный, гордый, незаменимый Верховный главнокомандующий! Мы склоняемся перед Вашим мужеством! Вы пишете поистине героическую летопись. Ныне душа общенационального лидера Гейдара Алиева и души наших шехидов ликуют. Радость победы оставила неизгладимый след в сердце азербайджанского народа. Да пребудет в раю душа нашего общенационального лидера, даровавшего нам Вас! Мы по праву гордимся Вами! Всем своим существом мы преданны Вам. Да Хранит Вас Всевышний от дурного глаза и происков врагов!"

Аваз Гасанов из Сумгайыта: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий! В результате проводимых под Вашим командованием успешных операций освобождена часть наших земель. Поздравляем Вас и весь наш народ с этим знаменательным событием. Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами. Верим, что под Вашим руководством наша доблестная армия вскоре освободит все наши земли от оккупации. Уважаемый господин Президент, вынужденные переселенцы из Губадлинского района поддерживают Вашу внешнюю и внутреннюю политику. Желаем новых успехов во всех Ваших делах на благо нашего народа. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью!"

Ильгар Челябиев из Огузского района пишет: “Уважаемый господин Президент, я, равно как и весь народ Азербайджана, горжусь Вами. Дай Бог Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы одобряем и всецело поддерживаем проводимую Вами успешную внутреннюю и внешнюю политику. Вы - наша гордость! Видеть счастье в Ваших глазах, когда Вы сообщаете о победах армии Азербайджана, - непередаваемое чувство! Пусть Ваши глаза всегда светятся от этой радости! Я и моя семья желаем Вам новых больших успехов в этом правом деле”.

Севда Гашимова из Баку: "Уважаемый господин Президент! Вести об освобождении оккупированных земель нашей могучей армией под Вашим командованием переполняют нас чувством гордости. Мы признательны Вам за это чувство и уверяем, что в этом правом деле за Вами весь азербайджанский народ. Верим, что уже совсем скоро мы услышим от Вас новость об освобождении Шуши. Желаю Вам и всему нашему народу непоколебимой стойкости. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью! Да здравствует господин Верховный главнокомандующий!”

Илькин Мусаев из Шамкира пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, Ваши слова на Валдайском форуме в Сочи о том, что "Карабах - это Азербайджан!" ныне подтверждает славная Азербайджанская армия. Освобождение наших земель от армянских оккупантов стало возможным благодаря Вашей целенаправленной и дальновидной политике.

Господин Верховный главнокомандующий, мы, окрыленные победами представители Шамкирской молодежи, готовы в любой момент вступить в бой. Да здравствует суверенный Азербайджан! Да здравствует наш Верховный главнокомандующий!”

В обращении физулинца Магеррама Оруджева говорится: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, многолетняя оккупация армянами наших земель переполнила чашу терпения нашего народа и правительства. Я всецело поддерживаю и приветствую проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику во имя возвращения наших оккупированных земель и восстановления территориальной целостности нашей страны. Каждый миг я жду вести о победе. Ныне, можно сказать, все, независимо от политических взглядов, тесно сплотились вокруг Вас. Избранный Вами путь - путь истины. Мы с нетерпением ждем скорых вестей об освобождении Карабаха. Вы - гордость нашего народа. Да хранит Вас Всевышний!"

Сабина Ализаде из Гянджи: "Дорогой президент! Господин Ильхам Алиев! Поздравляю Вас и нашу армию с победой, благодарю Вас с этим знаменательным событием. Каждая новая весть о победе окрыляет меня. Освобождение Суговушан, окончание 27-летней тоски по Джебраилу - предвестники нашей победы. История испокон рождала героев и отважных мужей. Тех самых, которые впоследствии и творили историю. Дорогой Президент, ныне Вы пишете славные страницы тюркской истории. Да хранит Всевышний Вас и наших солдат в окопах! Мы на пути к возвращению подлинной жемчужины Кавказа - Карабаха. Мы всецело полагаемся и верим в Вас и наших бравых солдат! Да хранит Вас Всевышний!"

Сафар Рамазанов из Загаталы: “Уважаемый господин Президент, азербайджанский народ славится своим героизмом. Наш народ взрастил таких патриотов как Вы! Ваша решимость вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина Азербайджана. Каждый из нас готов поступиться своей жизнью во имя целостности нашей страны. Верим в победу славной армии Азербайджана, которая непременно вонзит наш трехцветный флаг на родной карабахской земле. Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!”

Орхан Асланов из Гёйчая: “Уважаемый господин Президент, от имени молодежи Гёйчая выражаю Вам огромную признательность за проводимую успешную политику во имя возвращения наших земель. Господин Президент, вести об освобождении наших земель вызывают у нас чувство гордости. Верим, наша отважная армия одержит победу над заклятым врагом и вернет наши земли. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Азербайджанская армия!”

Житель Джебраила Сабухи Гусейнов: "Уважаемый господин Президент, от имени членов Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны, а также от имени всех джебраильцев выражаю Вам глубокую признательность и поздравляем с достигнутыми победами. Вы стоите на страже территориальной целостности Азербайджана, под Вашим руководством пядь за пядью освобождаются наши земли. От всего сердца желаем Вам, всем нашим солдатам и офицерам крепкого здоровья, несгибаемой воли, победоносного шествия, которое дарует нашему народу счастье победы. Мы гордимся Вами, наше будущее в надежных руках. Поздравляем Вас от имени инвалидов войны, отдавших свои жизни, свое здоровье во имя Родины. Дай Бог, нам посчастливится встретиться с Вами в Джебраиле и принести жертву в Вашу честь. Да хранит Вас Бог!"

Шемахинец Алихан Бабаев: “Уважаемый господин Президент, наш народ очень счастлив и воодушевлен успешным предотвращением нашей армией военных провокаций вооруженных сил Армении, нанесением сокрушительных ударов по вражеским позициям и достигнутым победам. Благодарим Вас за отданный армии Азербайджана приказ об освобождении наших земель. Уверены, под Вашим руководством Азербайджанская армия освободит наши земли и трехцветный флаг Азербайджана будет развеваться в нашем родном Карабахе. Да хранит Всевышний Вас и весь наш народ!”