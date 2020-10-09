Из Ханкенди эвакуируется личный состав армянских ВС

БАКУ /Trend/ - Из Ханкенди эвакуируется личный состав воинских частей ВС Армении, понесших большие потери в результате ударов азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в результате артиллерийских ударов по одной из воинских частей в Ханкенди уничтожено большое количество живой силы армянских ВС, есть раненые.

(Текст: Кямаля Сеидова)