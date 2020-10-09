Обстрел Арменией гражданского населения, стратегических и социальных объектов Азербайджана является международным преступлением - ученый-юрист (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Обстрел армянскими вооруженными силами гражданского населения Азербайджана, а также Мингячевирской ГЭС, трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), имеющего важное значение в обеспечении энергетической безопасности Европы, других гражданских объектов Азербайджана считается международным преступлением.

Об этом в пятницу сказал Trend доктор юридических наук, профессор Габиль Гурбанов.

По его словам, в результате обстрела гражданских инфраструктурных объектов вооруженными силами Армении погибли 31, ранены 154 мирных азербайджанских жителя, нанесен крупный ущерб более чем 909 жилым домам, в том числе, 133 гражданским объектам, личному автотранспорту населения, уничтожено большое количество крупного и мелкого рогатого скота.

Гурбанов отметил, что в 1949 были приняты 4 Женевские конвенции: «В п.18 Женевской конвенции указано, что ни при каких обстоятельствах стороны конфликта не должны подвергать артиллерийскому обстрелу места компактного проживания населения. Захватническая Армения, не соблюдая никаких норм и принципов международного права, грубо нарушает обязательства, возложенные на нее Женевскими конвенциями, продолжает наносить крупный ущерб, обстреливая мирное население, гражданские объекты и хозяйства.