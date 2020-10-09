Министерство экологии и природных ресурсов обратилось к международным организациям с призывом осудить экологический террор, осуществляемый Арменией

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики направило обращение в международные организации по поводу ущерба, нанесенного экологии страны и окружающей среде региона в результате недавних военных провокаций и агрессии Армении против Азербайджана, продолжающейся на протяжении 30 лет.

Данное обращение адресовано Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Организации Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры (ЮНЕСКО), Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Организации Объединенных Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО), Международному Агентству по Атомной Энергии (МАГАТЭ), Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Международному Союзу Охраны Природы (МСОП), Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), Японскому Агентству Международного Сотрудничества (JICA), Корейскому Агентству Международного Сотрудничества (KOICA), Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об Изменении Климата (РКИК ООН) и Конвенции Организации Объединенных Наций по Борьбе с Опустыниванием (КБОООН). В обращении подробно описывается экологический терроризм, осуществляемый на территориях, оккупированных Арменией. Также дается информация о том, что в результате оккупации один миллион человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

В письме указывается, что в результате интенсивных артиллерийских обстрелов крупных городов и сел, населенных пунктов и гражданских объектов Азербайджана со стороны Армении, погибли и ранены мирные жители. Было отмечено, что все еще не выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск, незаконно находящихся на оккупированных территориях. Отмечено, что на протяжении более 30 лет Армения разграбляет природные ресурсы и наносит непоправимый урон окружающей среде Азербайджана. Поджог лесных угодий, загрязнение водных ресурсов, уничтожение флоры и фауны продолжаются по сей день и наносят огромный ущерб экологической ситуации в регионе.

Водоемы, находящиеся на оккупированных территориях, также являются источником потенциальной экологической катастрофы. Из-за отсутствия их технического обслуживания, население, проживающее в низменных районах, находится в постоянной опасности. Любое стихийное бедствие может привести к обрушению плотины, которое приведет к гуманитарной и экологической катастрофе.

Отмечается, что фактам целенаправленного и систематического разрушения природной среды оккупированных территорий должна быть дана правовая оценка. Международные экологические организации должны положить конец экологическим преступлениям Армении.

Также отмечается, что Азербайджан, будучи единственной страной в регионе, ратифицировавшей наибольшее количество международных природоохранных договоров и конвенций, в результате агрессивной политики Армении сталкивается с серьезными препятствиями при выполнении обязательств, вытекающих из данных соглашений.

В обращении содержится призыв к международным экологическим организациям принять неотложные меры по восстановлению справедливости, мира и порядка, оказать давление на агрессора и осудить захватническую политику Армении.

В конце обращения выражена уверенность, что международные организации, сотрудничающие с Азербайджаном в сфере охраны окружающей среды, не останутся равнодушными к этому вопросу и примут соответствующие меры в пределах своих полномочий.

Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов