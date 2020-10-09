Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Установлен еще один факт об использовании Арменией сирийских террористов против нашей страны в боях на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, один из известных террористов группировки Хизбуллах, воюющих в Сирии на стороне правительственных войск, принимает участие в боевых действиях в Карабахе против Азербайджана.

Представляем вашему вниманию фотодоказательства.