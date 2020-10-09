Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО)

Политика 9 октября 2020 14:43 (UTC+04:00)
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Установлен еще один факт об использовании Арменией сирийских террористов против нашей страны в боях на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, один из известных террористов группировки Хизбуллах, воюющих в Сирии на стороне правительственных войск, принимает участие в боевых действиях в Карабахе против Азербайджана.

Представляем вашему вниманию фотодоказательства.

Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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