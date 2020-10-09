Азербайджанцы Иордании осудили провокационные действия Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская диаспора в Иордании выступила с заявлением, в котором осудила военные провокации Армении.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении подчеркивается, что азербайджанские земли около 30 лет находятся под оккупацией Армении. Сообщается, что Армения, учинившая в 1992 году в Ходжалы геноцид мирных азербайджанцев, обязанная выполнить резолюции ООН и других международных организаций, требующие немедленного и безоговорочного вывода оккупационных войск с территории Азербайджана, вместо этого периодически прибегает в новым провокациям.

Подчеркивается, что Армения 27 сентября 2020 года осуществила масштабные провокации по всему фронту и подвергла ракетному обстрелу населенные пункты, мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Азербайджана.

Отметив, что все это противоречит нормам и принципам международного права, наши соотечественники призвали мировое сообщество предпринять решительные шаги, чтобы положить конец оккупационной политике Армении, представляющей серьезную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)