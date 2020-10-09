Гражданское общество Антальи выразило поддержку Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Политические партии и НПО, действующие в турецком городе Анталья, решительно осудили нападение Армении на Азербайджан, передает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Представители политических партий, различных общин, посетив офис организации "Культура и единство Анталья-Азербайджан" выразили однозначную поддержку азербайджанской армии и государству.

Участники мероприятия жестко осудили ракетный обстрел населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Азербайджана. Была предоставлена подробная информация о том, что армия Азербайджана успешно продвигается на всем протяжении линии фронта, и шаг за шагом освобождают от оккупации азербайджанские земли. Участникам мероприятия были представлены книги, брошюры и CD-диски о Ходжалинском геноциде, совершённом армянами с особой жестокостью в 1992 году.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)