БАКУ /Trend/ - Ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, уничтожена в воздухе.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте свыше 20 километров.