Президент Ильхам Алиев: Уничтожено большое количество военной техники ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе проведенных сегодня боев было уничтожено большое количество военной техники врага, а также взяты военные трофеи.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Могу сказать, что с 27 сентября по сегодняшний день армянской армии был нанесен мощный удар. Мне просто хотелось бы довести до вашего внимания перечень военной техники Армении, уничтоженной и взятой в качестве военного трофея азербайджанской армией. Потери Армении: уничтожены 16 командных пунктов, 196 танков, 38 БМ-21, 1 «Ураган», 10 самоходных артиллерийских установок, в том числе 8 «Акаций» и 2 «Гвоздики», 36 боевых машин пехоты, 24 артиллерийские батареи, 2 РМ или средства противовоздушной обороны, пусковые установки 2 комплексов «С-300», 25 зенитно-ракетных комплексов ОСА, 2 зенитно-ракетных комплекса КУБ, 4 средства радиотехнических помех «Repelend», 136 пушек, 56 минометов, 1 огнемет ТОС-1А, 2 радиолокационные станции, 1 антенна «Кольчуга». Военная техника, взятая в качестве трофея: 18 танков, 4 пушки, 22 боевые машины пехоты, 12 минометов, 4 машины УАЗ, 1 экскаватор, 27 комплексов «Игла», 1 машина ЗИЛ, 9 машин ГАЗ», - сказал глава государства.