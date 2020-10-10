Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«На землях, освобожденных сегодня от оккупации, развевается флаг Азербайджана. Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях, - не они в наших, а мы в их окопах, мы на их постах, в их танках. Сегодня мы используем военную технику, взятую в качестве трофея, - 18 танков. Их танки сейчас сражаются на поле боя против них. Вот преимущество азербайджанской армии, наше преимущество. Сегодня в открытом информационном пространстве, в интернете показывают, каким точным, метким огнем уничтожается живая техника врага», - скал глава государства.

«Враг находится в панике, в истерике. Руководство вражеской страны находится в совершенно растерянном состоянии. Регулярно звонит различным странам, главам государств и правительств различных стран, неоднократно, по несколько в раз день просит помощи, содействия, умоляет. Валяется у них в ногах. Унижается, умоляет спасти их. Единственный путь спасения для них – покинуть наши земли. Мы неоднократно говорили это, покиньте наши земли по собственной воле. Выполните резолюции Совета Безопасности ООН, иначе пожалеете. Вы считаете, что Азербайджан смирится с этой ситуацией? Не смирится, я неоднократно говорил об этом. Считаете, что азербайджанский народ смирится с этими оскорблениями? Не смирится, я неоднократно говорил. Но сидеть на наших землях, отравлять нашу священную землю и после этого предъявлять нам претензии – посмотрите какая наглость. Мы посадили их на место. Мы указали им на их место. Мы гоним их так, что они никогда не забудут этот спринт», - отметил Президент Ильхам Алиев.