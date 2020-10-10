Президент Ильхам Алиев: В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении

БАКУ /Trend/ - В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении и захватить там земли. Никто не мог бы нам противостоять. Об этом свидетельствуют нынешние бои.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Считаю, что встреча, которая пройдет сегодня в Москве, внесет ясность во многие вопросы. Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, что он их не принимает. Говорил, что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. И что случилось?! Удержи эти оккупированные земли. Ты же не хотел их отдавать. Тогда почему отдал? Почему бежал? А сейчас целуешь пятки тому и другому, унижаешься, унижаешь свой народ. Превратил свою страну в ничто. Он говорил, что не отдаст эти земли. Кто у тебя спрашивает, отдашь или нет?! Пришли и забрали, вот и все. Заберем столько, сколько нужно, а если захотим, и больше. Так же, как могли забрать в июле. Я говорил об этом. В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении и захватить там земли. Никто не мог бы нам противостоять. Об этом свидетельствуют нынешние бои. Мы не сделали этого. Я не позволил. Хотя наши военнослужащие уже были готовы к этому. Не позволил, потому что есть политическая воля. Мы действуем в рамках законов. Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не отдадим. Что случилось, Пашинян? Ты говорил, что «Нагорно-Карабахская республика» включает также все оккупированные земли. В таком случае защищай их. Почему же ты бежишь в Москву? Почему звонишь, надоедаешь мировым лидерам? Кому ты еще не звонил? Советую позвонить еще шаманам. Пусть они помогут ему. Или пусть позвонит вождю племени на каком-нибудь далеком острове, может тот спасет его. Как говорится, стал персонажем анекдотов. Откройте, посмотрите социальные сети, над ним издеваются, смеются, придумывают анекдоты. Наверное, в мире не было другого человека, который бы так унизил свою страну. Из-за чего? Из-за того, что захватил чужие земли и не может покинуть их», - сказал глава государства.