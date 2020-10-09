МИД: Под предлогом гуманитарной помощи осуществляется поставка оружия в Армению (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Со стороны Армении под предлогом гуманитарной помощи самолетами, принадлежащими армянскому государству, осуществляется поставка оружия в Армению.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Для этой цели используются самолеты, находящиеся в ведении правительства Армении, и официальные визиты под предлогом визитов в зарубежные страны.

Также под предлогом доставки гуманитарной помощи в Армению со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении осуществляется такая контрабанда оружия. В данном случае, в частности, осуществляется перевозка ракетных систем и другого оружия.

Согласно статье 4 Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в Чикаго в 1944 году, каждое государство, являющееся стороной Конвенции, не должно использовать гражданскую авиацию в целях, не соответствующих Конвенции. Согласно статье 44 Конвенции, обеспечение безопасного и регулируемого развития международной гражданской авиации во всем мире, поощрение эксплуатации воздушных судов в мирных целях является одной из основных целей международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Для рассмотрения вопроса и принятия соответствующих мер Азербайджан обратился в связи с этим в Международную организацию гражданской авиации", - говорится в сообщении.