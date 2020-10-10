Президент Ильхам Алиев: Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а кто лжет

БАКУ /Trend/ - Мне жаль, что человек [президент Армении], занимающий столь важный пост, распространяет ложь. Посмотрите интернет. В начале XIX века карабахский хан Азербайджана подписал с русским генералом Кюрекчайский мирный договор. Об армянском населении ничего не говорится.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International.

«Армянское население было переселено на наши земли после русско-персидских войн Российской империей для изменения религиозного состава региона. Это исторический факт. А слова президента Армении – фейк, абсолютный фейк. Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а кто лжет», - сказал глава государства