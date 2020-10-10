Президент Ильхам Алиев: Посредничество МГ ОБСЕ привело к тому, что сегодня происходит

БАКУ /Trend/ - Международное посредничество у нас существует уже 28 лет. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет фактически «действует» пассивно. Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит. Этого посредничества оказалось недостаточным для того, чтобы принудить Армению покинуть не принадлежащие ей территории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International.

«У нас многосторонние отношения с США. Наши отношения успешно развиваются во многих областях. Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то 3 страны – сопредседателя Минской группы обладают одинаковым правом и одинаковой ответственностью для посредничества. Когда приезжают представители из этих стран, они приезжают все вместе, представители 3 стран. Поэтому в их деятельности нет никаких различий. Однако, безусловно, мы понимаем, что некоторые страны более проармянские, другие – даже сверх проармянские», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что позиция Вашингтона не отличается от позиции других сопредседателей: «Они поддерживают принципы, на которых должно быть основано урегулирование. Против этих принципов выступает Армения. Эти принципы гласят о том, что территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть своевременно возвращены Азербайджану. Когда вы сослались на мое заявление относительно графика, то именно это есть в документах. Это изобрел не я. Армения выступает против.»