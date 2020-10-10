Президент Ильхам Алиев: Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет

БАКУ /Trend/ - Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Sky News.

«Мы уже сделали это. Кстати, могу сказать вам, кто выступает против переговоров. Еще до начала войны министры иностранных дел Азербайджана и Армении были приглашены в Женеву для встречи с сопредседателями Минской группы. Ожидалось, что министр иностранных дел Армении совершит визит в начале октября, а наш министр иностранных дел – 8 октября. Таким образом, министр иностранных дел Армении проигнорировал это, не поехал. Наш министр иностранных дел вчера провел в Женеве встречу с сопредседателями. Получив от России предложение об организации там встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы согласились. Таким образом, наш министр иностранных дел час назад прилетел в Москву. Он встретится с российским коллегой. Мне не известно, какой будет программа, встретится ли он с министром Армении, но он находится там. Мы хотим мирного урегулирования, но урегулирования. Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет, а практических шагов, хотим знать график, когда наши граждане вернутся в свои дома, каковы будут гарантии их безопасности, и как мы помиримся. Две нации должны помириться. Мы - соседи. Мы не можем вечно жить во вражде. Это надо остановить. Но остановить на основе исторических реалий и международного права», - сказал глава государства.