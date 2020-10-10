Президент Ильхам Алиев в интервью Sky News назвал условия возможных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Sky News назвал условия возможных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщает Trend.

«В основных принципах, которые Армения отказалась поддержать, ясно указано, как будут возвращаться земли. На первом этапе должны быть возвращены пять азербайджанских районов, расположенных в юго-восточной части Нагорного Карабаха, затем – два азербайджанских района, расположенных между Нагорным Карабахом и Арменией. После этого азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах. Азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 25 процентов, их права тоже должны быть обеспечены. Они возвращаются в места проживания – древний город Шуша и другие места, и мы восстанавливаем нормальные коммуникации. Мы восстанавливаем контакты между народами. Уверен, что люди постепенно помирятся. Это – план посредников, который мы поддерживаем», - отметил Президент Ильхам Алиев.

«Надеюсь, что Армения, столкнувшись с этим горьким поражением на поле боя, будет действовать более логично, прислушается к советам посредников, будет искренней за столом переговоров. Переговоры должны привести к политическому урегулированию конфликта и освобождению оккупированных территорий», - сказал глава государства.