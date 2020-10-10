Наша цель – изгнать армянских оккупантов с азербайджанских земель - Арзу Нагиев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Наша цель – изгнать армянских оккупантов с азербайджанских земель.

Об этом в интервью Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, сообщает в субботу Trend.

«Как отметил Президент Ильхам Алиев, никакой речи об остановке, выжидании в нагорно-карабахском вопросе идти не может, только вперед. Президент Азербайджана, азербайджанская армия и азербайджанский народ составляют единое целое. Наша цель – изгнать армянских оккупантов с азербайджанских земель. Сегодня Азербайджан - диктующая сторона. Не осталось ни одного государства, к лидеру которого не обратился бы Пашинян. Это действительно означает поднятие белого флага», - сказал депутат.

Полную версию интервью можно посмотреть здесь:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)