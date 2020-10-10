Информация, распространяемая минобороны Армении, является очередной провокацией - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная министерством обороны Армении о якобы обстреле дронами со стороны азербайджанской армии населенных пунктов Еницванк и Арцваник в Кафанском районе Армении ложная и является очередной провокацией, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В очередной раз заявляем, что со стороны азербайджанский армии не открывался и не открывается огонь ни по какому объекту, расположенному на территории Армении. Информация, распространяемая армянской стороной, является целенаправленно осуществляемой провокацией", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)