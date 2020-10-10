Азербайджан дал Армении последний шанс - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Турция поддержит только то решение, которое поддержит Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает в субботу Trend.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что режим прекращения огня важен, но путем решения конфликта это не является.

"Азербайджан дал Армении последний шанс. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном", - говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова)