Азербайджанская армия уничтожила еще несколько единиц военной техники армянских ВС (ВИДЕО)

Политика 10 октября 2020 13:12 (UTC+04:00)
Азербайджанская армия уничтожила еще несколько единиц военной техники армянских ВС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия уничтожила еще несколько единиц военной техники ВС Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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