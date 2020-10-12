ANAMA: Вооружение, используемое Арменией на гражданских территориях, противоречит принципам международного гуманитарного права (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября, вооруженные силы Армении применяли запрещенные боеприпасы против мирного азербайджанского населения, среди которых кассетные бомбы и снаряды, начиненные белым фосфором. Их применение в отношении гражданских территорий противоречит принципам международного гуманитарного права.

Об этом было сказано на пресс-конференции, проведенной Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), сообщает в понедельник Trend.

На пресс-конференции менеджер по операциям Агентства Эльнур Гасымов отметил, что с 27 сентября по 8 октября этого года из Служб «102» МВД и «112» МЧС в Агентство поступило 402 вызова, осуществлено 366 оперативных выездов. Срочные и неотложные поисковые операции и операции по обезвреживанию проводятся в Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском Билясуварском, Джабраильском, Геранбойском, Нафталанском, Физулинском, Тертерском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском Евлахском районах, городах Гянджа и Мингячевир: «Армянская армия применяет различные виды боеприпасов, озвученная на брифинге информация касается только гражданских территорий, не относятся к кругу операций в отношении вооруженных сил».

Он подчеркнул, что за время проведенной деятельности были обнаружены: одна авиабомба (OFAB-100), 23 300-миллиметровые ракеты 9M528 («Смерч»), части мотора и боеголовка одной ракеты 9M528, одна боеголовка 300-миллиметровой ракеты 9M55K, 35 снарядов, 12 противотанковых реактивных ракет, один аккумулятор ракеты 9D180, одна противотанковая ракета. До 10 октября обнаружено 707 единиц боеприпасов с взрывчатыми веществами».

Сотрудник ANAMA подчеркнул, что применение кассетных боеприпасов в отношении гражданских территорий противоречит международному гуманитарному праву.

Он также добавил, что в результате обстрела гражданских объектов есть пострадавшие: «До 10 октября обнаружено 598 кассетных боеприпасов. В каждой ракете содержится 72 бомбочки типа 9N235, в каждой из которых, в свою очередь, 360 осколков. На территории Барды и Геранбоя ВС Армении вновь применили кассетные боеприпасы»

Гасымов добавил, что персонал, привлеченный к операциям, состоит из 70 человек, которые небольшими группами работают в населенных пунктах, в резерве еще 14 групп.

Он напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах и применение их против гражданского населения является преступлением: «Восьмого октября по селу Араятлы Физулинского района был выпущен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд D-4, начиненный белым фосфором, который был обезврежен, кстати, точно такой же, который был выпущен по селу Аскипара Тертерского района в 2016 году».

Он добавил, что в 2000-2020 годы было расчищено 546 152 785 кв. метров территорий, обнаружено и обезврежено 808 895 мин и военных боеприпасов.

В заключение он отметил, что после освобождения территорий от оккупации необходимо будет время для их расчистки, потому что за 20 лет работы Агентства все еще обнаруживаются мины и военные боеприпасы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)