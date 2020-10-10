На границе Грузии задержан грузовой автомобиль, перевозивший оружие в Армению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На грузино-армянской границе задержан грузовой автомобиль с оружием, направлявшийся в Армению.

Как передает Trend, при осмотре на границе фур грузинскими пограничниками, было установлено, что в прицепах грузовиков перевозилась техника военного предназначения.

Для того, чтобы избежать повреждений при транспортировке, фуры были забиты различными упаковками и коробками.

(Текст: Кямаля Сеидова)