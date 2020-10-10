Хикмет Гаджиев: Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану
БАКУ /Trend/ - Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану.
Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
Он отметил, что военные операции нанесли большой ущерб экономике Армении. До этого Армения говорила на языке диктата, ставила условия, сказал Гаджиев.
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