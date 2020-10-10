Хикмет Гаджиев: Армения продолжает военные провокации и после объявления режима прекращения огня (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:11)

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает военные провокации и после объявления режима прекращения огня.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев добавил, что сегодня после вступления в силу режима прекращения огня Армения продолжает атаки на азербайджанские позиции и гражданских лиц.

«Это показывает двуличие Армении. Азербайджанские вооруженные силы дают ответ на эти провокации», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)