Армения продолжает свои провокации - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для объявления гуманитарного режима прекращения огня озвучивались призывы со стороны международных организаций.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

"В результате встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении по инициативе президента России в Москве был объявлен гуманитарный режим прекращения огня. Основная цель - обеспечение этого гуманитарного режима. Но, несмотря на это, армяне продолжают провокации".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)