Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.