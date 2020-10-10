Все должны понимать, что статус-кво не может длиться долго - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Все должны понимать, что статус-кво не может длиться долго.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, если отныне переговоры будут продолжены, то это должны быть результативные переговоры с конкретным содержанием: «Имитации переговоров быть не может. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Без этого в регионе не может быть достигнут устойчивый мир».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)