Армения вынуждена была принять неизменность переговорного процесса - глава МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения вынуждена была принять неизменность переговорного процесса

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в принятом в Москве документе ясно видно преимущество Азербайджана: «Армения утверждала, что к переговорам должен быть привлечен вымышленный режим, но вынуждена была принять неизменность переговорного процесса».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)