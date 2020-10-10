Сроков действия гуманитарного режима нет - глава МИД Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:47)

БАКУ /Trend/ - Каких-либо сроков действия гуманитарного режима нет.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, основной процесс будет осуществляться Международным комитетом Красного креста: «Сколько времени займет обмен заложниками и эвакуация тел может сказать эта организация».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)