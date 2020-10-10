На следующем этапе не будет позволена имитация переговоров - Джейхун Байрамов (версия 2 )

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БАКУ /Trend/ - На протяжении долгих лет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту имитировались. На следующем этапе не будет позволена имитация переговоров.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, собраны материалы об участии в боевых действиях на стороне Армении террористов, и эти материалы представлены посольствам разных стран и соответствующим международным организациям: «В материалах, представленных международным организациям, мы конкретно указали нарушенные положения международных конвенций. Есть доказательства того, что в боях участвовали и члены РПК. Участие в боях террористов признал и президент Армении. Армения всегда использовала террористов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)