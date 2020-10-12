Депутат: Обстрел Арменией Гянджи - геноцид азербайджанцев! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Убийство девяти и серьезные ранения десятков мирных жителей в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, в результате прямого ракетного обстрела многоквартирного дома посреди ночи является военным преступлением. Это геноцид азербайджанцев! Это продолжение Ходжалы!

Об этом сказал Trend председатель Комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Он отметил, что необходимо немедленно возбудить уголовное дело и принять практические меры по привлечению виновных к ответственности.

По его словам необходимо немедленно предотвратить реализацию плана геноцида азербайджанцев.

Оккупационная Армении убивает наших мирных жителей баллистическими ракетами вместо прекращения огня и мира.

За 26 лет деятельности Минской группы Армения вооружилась самым современным наступательным оружием. Некоторое из них размещено на оккупированных территориях Азербайджана. Это их мирная миссия? Они, что, вооружая агрессора подготовили их к мирным переговорам и сожительству? Видно, что совсем наоборот. Армения подготовилась уничтожить азербайджанцев, насколько это возможно".

Алиев отметил, что оккупационная армия Армении и наемники, террористы уничтожили города, поселки и сотни сел в районах вокруг Нагорно-Карабахского региона Азербайджана:

"Они также разрушили парки и сады. Они превратили их в пустыню. Но сопредседатели Минской группы об этом не говорят, они не говорят об изгнании 800 тысяч человек с родных земель, об их полностью нарушенных правах.

Армения ночью и днем осуществляет кампанию ненависти против Азербайджана и азербайджанцев, формируя образ врага. В рамках данной работы армянские организации, действующие в странах-сопредседателях, связанные с ними организованные преступные группы и суровые националисты бессовестно проводят клеветническую кампанию против Азербайджана на телевидении и в средствах массовой информации этих стран. Однако, соответствующие органы этих стран никогда не заявляли, что нельзя делать призывы в связи с межнациональной ненавистью. Вдохновленные этим данные телеканалы, СМИ, будто вступили в некую гонку - кто будет больше лгать, кто будет больше оскорблять азербайджанский народ, подвергшийся оккупации и геноциду. Это преступление.

Воля азербайджанского народа ясна. Требованием народа является, чтобы храбрая азербайджанская армия предотвратила геноцид, совершаемый Арменией против нашего народа. Отважный азербайджанский солдат, спаси народ от этого погрома, очисти Родину от ненавистного врага! Ваше дело - правое дело! Справедливость восторжествует!

Никакая сила не сможет сломить волю и решимость азербайджанского народа! Карабах - это Азербайджан!"

(Автор: Эльчин Мехтиев)