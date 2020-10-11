Гибель мирных людей в Гяндже не должна оставаться безнаказанной - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел Арменией жилых домов в Гяндже, убийства мирных жителей - крайняя степень вандализма.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

"Пусть весь мир широко раскроет глаза и увидит, с каким коварным, вероломным, бесчеловечным врагом стоит лицом к лицу Азербайджан", - пишет он.

Ахмедов отметил, что мир должен понимать, что преступления против человечности не должны оставаться безнаказанными.

"Неверность своему слову, убийства детей являются неотъемлемой частью образа жизни, морали армянской стороны. Наглядным образцом этого является варварство, совершенное армянами в Гяндже. Посредники должны дать должную оценку вандализму Армении. Гибель мирных людей в Гяндже не должна оставаться и не останется безнаказанной", - отметил Ахмедов.

Как сообщила ранее Генпрокуратура Азербайджана, 11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа.

В результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли 9 мирных жителей, включая четыре женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)