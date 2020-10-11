По Гяндже выпущена ракета из ОТРК "Точка - У" - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом в Гяндже сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что информация об этом преступлении против человечности должна быть доведена до международной общественности.

"Армянская сторона умоляла и призывала к гуманитарному режиму прекращения огня, что и было установлено. Но после его вступления в силу Армения, использовав крайне опасное оружие, оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", подвергла ракетному обстрелу густонаселенные районыГянджи", - сказал Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что ввиду совершения этого преступления уже после достигнутого усилиями России гуманитарного режима прекращения огня, это должно быть расценено как неуважение к международному сообществу, включая Россию.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)